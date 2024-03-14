إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 06:00

إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 14 March، 2024
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