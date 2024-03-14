ثلاث إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة الطبايبي في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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السيد نصرالله: نحن نقول لنتنياهو حتى لو ذهبت إلى رفح فقد خسرت الحرب ولا يمكنكم القضاء على حماس برغم كل المجازر
ثلاث إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة الطبايبي في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة
منذ 49 mins
14 March، 2024
عاجل
جباليا
غزة
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