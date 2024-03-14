عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 01:20

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 20 mins 14 March، 2024
خريطة 13-03-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 13-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1-  الساعة 16:50 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة.
2-  الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.
3-  الساعة 17:00 استهداف ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
4-  الساعة 23:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‎

– القطاع الغربي:

1-  الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏
2-  الساعة 17:00 التصدّي لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.

المصدر: موقع المنار

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