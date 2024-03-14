دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 13-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:50 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 17:00 استهداف ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 23:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‎

– القطاع الغربي:

1- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

2- الساعة 17:00 التصدّي لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.

المصدر: موقع المنار