دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 13-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 16:50 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:55 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 17:00 استهداف ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 23:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع العبّاد بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:00 التصدّي لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.
المصدر: موقع المنار