موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 13 2024 - 16:54

منذ 18 mins 13 March، 2024
545a0e0927ef88693ff898566059db6c
لبنان

قوى الامن عممت صورة مفقود غادر منزله في بلدة بزبدين ولم يعد
منذ 48 ثانية
أمن وقضاء

صـدر عن المديريّة العامّة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

“تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود:

– رزق عبده فريحه (مواليد عام 1951، لبناني)

الذي غادر مكان إقامته الكائن في بلدة بزبدين بتاريخ 29-02-2024 على متن سيارته نوع “أودي” لون أسود ذات اللوحة رقم “ب 463389″، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك يرجى من الذين شاهدوه أو شاهدوا سيارته ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم 921115-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة