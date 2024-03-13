قوى الامن عممت صورة مفقود غادر منزله في بلدة بزبدين ولم يعد

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أمن وقضاء

صـدر عن المديريّة العامّة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

“تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود:

– رزق عبده فريحه (مواليد عام 1951، لبناني)

الذي غادر مكان إقامته الكائن في بلدة بزبدين بتاريخ 29-02-2024 على متن سيارته نوع “أودي” لون أسود ذات اللوحة رقم “ب 463389″، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك يرجى من الذين شاهدوه أو شاهدوا سيارته ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم 921115-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.