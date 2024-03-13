المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وأصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 13 2024 - 16:54

المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وأصابته إصابةً مباشرة

منذ 1 ساعة 13 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة