الشهيد المجاهد سادق حسين جعفر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 18:38

الشهيد المجاهد سادق حسين جعفر

منذ 2 ساعة 13 March، 2024
sadek--ja3far
شهداء على طريق القدس

sadek-ja3far

المصدر: موقع المنار

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