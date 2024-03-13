العناوين:

الأخبار:

– ‫العدوّ يوسّع بقاعًا ردًا على قصف المقاومة دفاعاته الجوية | حزب الله يتجاهل التهويل: جبهة الإسناد قائمة

– حماس تعطّل مناورات التفاوض

‫ – غزّة تتسلّل إلى الأوسكار: أي جوائز في زمن الإبادة الجماعيّة؟

‫ – تمكين الشركات من ابتلاع السوق | الانترنت غير الشرعي: مكافحة أم تشريع؟

– مناورات أميركية – إسرائيلية – مصرية للضغط على المقاومة | حماس: ليس لدينا فكرة عن مفاوضات جديدة

البناء:

– نتنياهو يسعى لمعركة رفح بين حربين وبايدن يسعى لهدنة رمضان بين حربين

– اليمن يستهدف السفينة الأميركية بينوكيو… ومواجهات رمضان في القدس والضفّة

– التصعيد الإسرائيلي يتركّز خارج الجنوب… والمقاومة: 100 صاروخ إلى الجولان

اللواء:

– “بروفة” متوسّعة لخيار الحرب.. وواشنطن تعارض التصعيد

– الخماسية لمعاودة اللقاءات مع برِّي وميقاتي.. ومناقشة حول القرار 1701 في مجلس الأمن

– توجّه أميركي لنزع الثقة عن نتنياهو.. والأخير يلوّح بجبهة رفح

نداء الوطن:

– “إسرائيل” تُغير لليوم الثاني على البقاع وبن غفير يطالب بـ”الحرب الآن”

– بري يُخطّط لتقاطع مع باسيل: “الاعتدال” حصان طروادة وخوري “فافوري”

– وزراء خارجية الخماسية إلى بيروت

الديار:

– بري لـ”الديار”: لا نفاوض باسم رئيس الجمهورية وكلامنا تحت سقف تنفيذ الـ1701!

– يريدون التطبيق على مراحل ونحن نطالب “بالشمولية”!

– كواليس مبادرة “الاعتدال” ــ “بري يعلنها: أنا وراء المبادرة وبعدا بعز شبابا… وعن ترشيح فرنجية: جدّي أنا عمل رئيس؟!

الجمهورية:

– واشنطن تريد نهاية للهجمات جنوبًا

– فشل أميركي في غزّة انعكسَ تصعيدًا في لبنان

النهار:

– لبنان يلهب التطرّف الإسرائيلي وبعلبك خط استهداف

– واشنطن ترى من مصلحة الجميع التوصل إلى هدنة في غزّة

– الجيش الأميركي أعلن إطلاق الحوثيين صواريخ على سفينة في البحر الأحمر

– قضية الراهبة… رأي خاص مغاير لرأي مسيحي وازن

الشرق:

– المواجهة تبلغ قرى بعلبك والحزب يكرّر قصف الجولان

الاسرار:

البناء:

-يسجّل مراقبون عسكريون حجم الأكاذيب الإسرائيلية في بيانات توصيف الاعتداءات على لبنان ويتبيّن لدى التدقيق في البيانات التي تتحدّث عن استهداف بنى تحتية لحزب الله أن أقل من نصف هذه البيانات قريب من الواقع لجهة استهداف مواقع تخصّ المقاومة وأن أكثر من نصف البيانات كاذب وأن الأهداف في البيانات الكاذبة عبارة عن نصفين نصفها مجرد أبنية فارغة أو أماكن مفتوحة أو نصفها الآخر عبارة عن استهداف المدنيين ومواقع مدنيّة.

ويعتقد المراقبون أنّ هذا يدلّ على أحد أمرين، إما على سعي جيش الاحتلال إلى تفادي التصعيد الفعلي والحرص على مظاهر التصعيد إعلاميًا أو على فشل استخباري كبير وتعبير عن عمى معلوماتي ونجاح استهدافات المقاومة لأعمدة الاستعلام في تحقيق أهدافها.

– يقول خبير في الإعلام الحربي إنّ رصد ما تنشره قناة العربية – الحدث بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان وفي كلّ مرّة يجري نشر معلومات بصيغة مصادر الحدث تكون الغارات فاشلة بإصابة أهداف للمقاومة.

وما تقوله ما يُسمّى بمصادر الحدث فور تنفيذ الغارة يبدو أنه المعلومات الاستخبارية التي نفذت الغارة على أساسها، مشيرًا إلى مثال أن غارة بعلبك الأخيرة التي استهدفت مدنيين قدّمتها “مصادر الحدث” أنها استهداف مبنى يستخدم حزب الله الطابقين الثاني والثالث فيه.

“وقال الخبير” هذا عادة هو التوصيف الذي يرد في التقارير الاستخبارية. ويقول الخبير إنّ هذا ربما يكون على الأرجح أن مخبرين لبنانيين يزوّدون المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات ولهم صفات سياسية أو إعلامية جعلتهم “مصادر الحدث”.

اللواء:

-أدرجت جهات معنية الإحاطة البالغة السرية لموفد مرجع رفيع إلى بلد مهتم بالوضع اللبناني إلى تعثُّر في الخارطة التي كانت موضع بحث!

-ما يزال “تكتل” برز إلى الضوء مؤخرًا ينتظر جوابًا حزبيًا، مع العلم أن أحد نواب التكتل، لا يرى مبررًا لهذا الانتظار.

-أعرض الموفد الأميركي للطاقة، والوسيط في المواجهة الحدودية عند لقاء أي شخصية من تيار معروف، واكتفى بالاجتماع مع الوزير المختص فقط!

نداء الوطن:

-تبيّن أنّ جولة سفراء اللجنة الخماسية على القوى اللبنانية لا تزال فكرة على الورق، وإنّ حصلت فهي ستتم بعد الأعياد، بسبب وجود بعض السفراء خارج البلاد، كما تبيّن أنّ اللجنة لن تلتقي أيًا من المرشحين الرئاسيين، وقد يتمّ الاستعاضة عنهم بمقربين منهم.

-يتردّد أنّ وزيرًا سابقًا، يتحدّر من عالم الأعمال، يجري اتّصالات مع تجار سوريين للاستثمار بالعمل في لبنان بعد تشريع هذا الاستثمار انطلاقًا من معاهدة الأخوة والتعاون الموقعة مع سورية.

-يُهاجم نائب مستقل مبادرة كتلة وسطية على اعتبار أنّه يمثل طائفته ويجب زيارته أسوة بزملائه من نواب الطائفة ولأنّه يعتبر أنّه كان أول من بادر في المشاورات الرئاسية ويجب الوقوف عند رأيه.

الجمهورية

-نقل زوّار دولة عربية أجواء تفيد بأنّ ملفيْن حسّاسَيْن في لبنان باتا مرتبطين ارتباطًا كاملًا ببعضهما البعض، وفكّ هذا الارتباط تعتريه صعوبة شديدة.

-أرسلت دولة أوروبية مسؤولًا أمنيًا إلى المنطقة في إطار المساعي التي تبذلها لتخفيف حدّة التوتّر في غزّة وجنوبي لبنان، على أن يزور لبنان في وقت قريب.

-بعد فقدان الطوابع من الأسواق وتعرّضها للاحتكار، تمّ الاتفاق بين وزيرَين لاتخاذ تدبير سريع لمعالجة الأمر

المصدر: صحف