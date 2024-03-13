تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ159 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وأعلنت فصائلُ المقاومة الفلسطينية عن سلسلةِ عملياتٍ في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس، حيث أظهرت مشاهدُ هبوطَ طائراتٍ مروحيةٍ لجيشِ العدو الصهيوني لإجلاء المصابين.

فقد أعلنت كتائبُ القسام عن إيقاعِ قوتينِ راجلتين في كمين والاشتباكَ معهما. واستهدفت القسام دبابةَ ميركافا وفجرت عبوتينِ بقوتينِ راجلتينِ واشتبكَت مع أفرادِهما.

بدورها أعلنت سرايا القدس تفجيرَ عبوةٍ شديدةِ الانفجارِ بقوةٍ صهيونيةٍ من ستةِ أفراد، وتفجيرَ آليةٍ عسكريةٍ وجرافةٍ من نوع D9، وقصفَ تجمعاتٍ لجنودِ العدوِ بقذائفِ الهاون.

كما أعلنت كتائبُ شهداءِ الأقصى استهدافَ آليةٍ عسكريةٍ وقصفَ تجمعٍ لجنودِ وآلياتِ العدوِ بقذائفِ الهاون.



المصدر: قناة المنار