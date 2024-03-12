قال الإمام الخامنئي في كلمة له خلال محفل الأنس القرآن الكريم الثلاثاء “ما يجري اليوم في غزة بلغ الذّروة من كلا الجانبين، من ناحية إجرام الصهاينة وتعطشهم هم والحضارة الغربيّة للدماء، والناحية الثانية في المقابل والذروة في القضية أيضا هو: صبر الناس وصمودهم المذهل، وقدرة حماس القتاليّة والمقاومة الفلسطينية في غزة”.

واضاف الامام الخامنئي “منذ بضعة أشهر يحارب الصهاينةُ المقاومةَ الفلسطينية بكل أنواع الأسلحة وعبر المساعدات الخائنة والظالمة من أمريكا وغيرها، ولا تزال المقاومة قوية وصامدة وحاضرة هناك، وبتوفيق من الله ستمرّغ أنوف الصهاينة بالتراب”، وتابع “على العالم الإسلاميّ واجبٌ دينيٌّ بأنْ يساعدَ كلُّ شخص غزةَ كيفما استطاع، ومساعدةُ عدوّ المقاومة عبر أيٍّ كان حرامٌ قطعاً وجريمةٌ حقيقية”.

ورأى الامام الخامنئي “للأسف، هناك أشخاص وحكومات في العالم الإسلامي يساعدون أعداء أهالي غزة المظلومين”، وتابع “سيأتي يوم، إن شاء الله، يندمون فيه وينالون جزاء هذه الخيانة، وسيرَون أن ما فعلوه كان بلا جدوى”.

المصدر: موقع المنار