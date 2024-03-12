شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس “علي محمد زين” في بلدة سحمر في البقاع الغربي.

موكب التشييع انطلق من المدخل الرئيسي للبلدة باتجاه روضة الشهداء فيها بمشاركة حاشدة وبحضور لفيف من العلماء ومسؤول حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون وفاعليات المنطقة.

وجرت مراسم التشييع وسط حضور حاشد لأبناء البلدة والقرى المجاورة، وادت فرقة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة على مواصلة درب الشهداء على وقع موسيقى كشافة الامام المهدي عليه السلام.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر انطلق المشيعون في موكب مهيب يرفعون رايات المقاومة ويحملون على اكفهم نعش الشهيد وسط ترديد هتافات التلبية للمقاومة والنصرة لها على اعدائها.

المصدر: قناة المنار