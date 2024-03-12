أكد رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان ان العدوان الاسرائيلي على مدينة بعلبك هو محاولة من قبل العدو للإيحاء بأنه قادر على توسيع رقعة المواجهة وعدم حصرها جنوباً حيث يقوم باستهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وآخرها استشهاد عائلة مرجي، في وقت يدرك هذا العدو على المستويين العسكري والسياسي أن فتح المواجهة مع المقاومة في لبنان لن تكون نتائجها أقل سوءاً بالنسبة اليه مما يعانيه جيش الاحتلال في قطاع غزة بعد اكثر من خمسة أشهر على العدوان، حيث لم يحصد كيان الاحتلال سوى الهزائم وارتكاب المجازر بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني حيث فاق عدد الشهداء الـ 30 ألفا وعشرات الاف الجرحى، ودماء هؤلاء الشهداء ستكون وصمة عار تلاحق كل متخاذل ومتواطىء عن نصرة الحق في فلسطين وغزة”.

من جهة ثانية سأل ذبيان: “هل باتت الدعوة للصلاة من أجل جنوب لبنان جريمة عند البعض وهل أدنى معايير الوطنية تقبل بهكذا سلوك، أم أن السياسة باتت تتحكم حتى في الضمير الإنساني والسلوك الديني”.