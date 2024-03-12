واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم الثلاثاء على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة المنازل وتجمعات النازحين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سنجر في دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى 8 شهداء وجرحى.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب 20 آخرون على الأقل في استهداف قوات الاحتلال مجددا لمئات الأشخاص أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرق دير البلح.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على خانيونس، في حين استهدفت الزوارق الحربية الصهيونية ساحل غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو جزر في حي الجنينة برفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وشنت غارة على منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على غزة وشمالها تزامنا مع موعد السحور.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات بالتزامن مع موعد السحور.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بخان يونس.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة صالح في الحي السعودي غرب مدينة رفح.