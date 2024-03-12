وزارة الصحة في غزة: نطالب المؤسسات الدولية والاغاثية إلى سرعة توفير الطعام لمستشفيات شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 01:14

وزارة الصحة في غزة: نطالب المؤسسات الدولية والاغاثية إلى سرعة توفير الطعام لمستشفيات شمال غزة

منذ 6 mins 12 March، 2024
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