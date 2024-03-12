شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً، استهدف منطقة البقاع شرقي لبنان، في محيط بلدة طاريا وعند مفرق بلدة أنصار.

بالفيديو | مشاهد من مكان العدوان

وأفادت مصادر إعلامية لبنان، بان الطيران الصهيوني، استهدف بغارتين مبنىً في محيط بلدة طاريا و مبنى آخر في محيط بعلبك عند مفرق بلدة انصار. وأشارت المصادر إلى وقوع عدد من الإصابات، قدرت عددها بـ 6.

وأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لوكالة “رويترز” عن استشهاد مدني على الأقل وإصابة عدةأشخاص بعد 4 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفقدان الاتصال مع أحد العمال.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد هو الشاب “مصطفى غريب”. والشهيد هو لاعب فريق تجمع شباب بعلبك لكرة القدم.

الشهيد مصطفى غريب

وأكد محافظ بعلبك الهرمل عبر منصة “اكس” ان محافظة بعلبك الهرمل تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية، استهدفت دورس وطاريا وشمسطار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطيران الإسرائيلي نفذ مساء اليوم غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار البقاعية، جنوب مدينة بعلبك، وأدت إلى سقوط عدد من الجرحى. وشوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف.

بالفيديو | لحظة وقوع الغارة بالقرب من مستشفى دار الأمل

وذكرت الوكالة الوطنية، أن الغارة الجوية، استهدفت مستودعا غربي بعلبك، بين بلدتي شمسطار وطاريا.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن مستشفى دار الأمل في بعلبك أعلن عن حاجته الى وحدات دم وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية على بعلبك. هذا، وتضرر منزل الدكتور ركان علام صاحب مستشفى دار الامل جراء الغارة الاسرائيلية التي قعت بالقرب من المستشفى.

وللمزيد من التفاصيل، رسالة من مراسل المنار في بعلبك علي يزبك.

النائب ينال صلح: رد المقاومة على استهداف المدنيين سيكون موجعا

وتفقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح جرحى الغارة الاسرائيلية الغادرة على مبنى سكني في منطقة بعلبك، والتي أدت إلى إصابة عدد من المدنيين، تم نقلهم إلى مستشفيات بعلبك للمعالجة.

واكد صلح ان “هذه الاعتداءات الجبانة لا تخيفنا، ولا تدلل إلا على ضعف العدو ويأسه، وهي ايضاً دليل على المأزق الذي يعيشه لا سيما في معركته مع المقاومة”. ورأى صلح أن “الهدف بالهدف ورد المقاومة على استهداف المدنيين سيكون موجعا وهو حكما يعرف ذلك”.

الوزير عباس الحاج حسن: من بعلبك الى كل الوطن… ثلاثية الجيشوالشعب والمقاومة

وكتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عبر حسابه على منصة “أكس”: “بعلبك قلعة الشهداء وقسم الإمام الصدر، إمام المقاومة، وبقاعها قمح التضحية وبيادر العطاء. من بعلبك الى كل الوطن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة متأصلة وتنتصر”.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام