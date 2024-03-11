الشهيد المجاهد حسن جعفر مرجي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 15:42

الشهيد المجاهد حسن جعفر مرجي

منذ 21 mins 11 March، 2024
hasan-marji
شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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