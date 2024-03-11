الشهيد المجاهد حسين هلال درويش – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 15:42

الشهيد المجاهد حسين هلال درويش

منذ 24 mins 11 March، 2024
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شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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