زوارق الاحتلال تطلق النار بكثافة صوب ساحل مخيم الشاطئ ومنطقة السودانية شمال غرب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2024 - 13:28
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المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي بثكنة كيلع وتصيب أهدافها بدقة
تواصل حرب الإبادة والتجويع الصهيونية المدعومة من أمريكا ودول أوروبية على قطاع غزة وسط تواطؤ المجتمع الدولي
زوارق الاحتلال تطلق النار بكثافة صوب ساحل مخيم الشاطئ ومنطقة السودانية شمال غرب غزة
منذ 54 mins
11 March، 2024
عاجل
العدوان على غزة
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