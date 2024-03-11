اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني هذه الليلة عددا من مناطق الضفة الغربية المحتلة .

ودارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقها كما اقتحمت بلدة قبلان جنوبها والمنطقة الشرقية فيها ومخيم العروب شمال الخليل كما اطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على الطريق الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس خلال الاقتحام الواسع لمدينة طولكرم.

اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة



لقطات من اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم بلاطة شرق نابلس

تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لجييش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

لحظة تفجير عبوة ناسفة بجيب عسكري لجيش الاحتلال وإعطابه في مخيم نور شمس بطولكرم



وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمها، وسط تدمير للبنية التحتية واندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم معززة بأكثر من 25 آلية و4 جرافات من محوريها الغربي والجنوبي، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم.

وأضافت المصادر، أن جرافات الاحتلال، باشرت فور عملية الاقتحام بتجريف البنى التحتية وبحفر الشّارع بالقُرب من دوّار العليمي في المدينة.

ولفتت الى أن آليات الاحتلال واصلت طريقها باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم، مرورا بشارع السكة ودوار اكتابا، وقامت جرافاتها بتجريف محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، عند المدخل الغربي للمخيم، وهي المرة الثانية خلال يومين.

وتمركزت قوات الاحتلال بآلياتها في حارة جبل النصر، وحارة المسلخ في المخيم، وقامت بتجريف الشارع الرئيسي قبالة مدخل المخيم، ومحيط مسجد النصر.

وتدور اشتباكات في محيط المخيم وسط سماع اصوات انفجارات عنيفة.

وقامت جرافات الاحتلال بتخريب ممتلكات المواطنين على مدخل حارة المنشية، وهدم مغسلة سيارات تعود للشهيد معتصم العلي الذي اغتالته قوات الاحتلال في السابع من شباط الماضي.

كما دمرت البنية التحتية في مختلف شوارع وحارات المخيم، ومنها حارة المدارس، وحارة القلنسوة، وسط اطلاق القنابل الضوئية في سماء المخيم.





المصدر: قناة المنار