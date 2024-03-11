دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 10-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 06:20 شن هجوم جوي بمسيرتين انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.
2- الساعة 14:25 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:50 استهداف ثكنة معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
4- الساعة 16:10 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16:15 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 16:55 استهداف ثكنة معاليه غولان للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 9:00 استهداف موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.
2- الساعة 9:15 استهداف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة سلم واستشهاد عائلة.
3- الساعة 10:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 11:15 استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع “نمير” في موقع المالكية وإصابتها إصابة مباشرة.
5- الساعة 14:30 استهداف موقع الراهب وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بصواريخ البركان وتحقيق إصابة مباشرة.
6- الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.
المصدر: موقع المنار