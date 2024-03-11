دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 10-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 06:20 شن هجوم جوي بمسيرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعية في عرعر وأصابت أهدافها بدقة.

2- الساعة 14:25 استهداف ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

3- الساعة 15:50 استهداف ثكنة ‏معاليه غولان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

4- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

5- الساعة 16:15 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

6- الساعة 16:55 استهداف ثكنة معاليه ‏غولان ‏للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 9:00 استهداف موقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

2- الساعة 9:15 استهداف مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا.، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة.

3- الساعة 10:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 11:15 استهداف آلية عسكرية ‏إسرائيلية من نوع “نمير” في موقع المالكية ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏

5- الساعة 14:30 استهداف موقع ‏الراهب وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بصواريخ البركان وتحقيق إصابة مباشرة.‌‏

6- الساعة 15:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي ‌‏في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.

المصدر: موقع المنار