عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 01:26

عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

منذ 1 ساعة 10 March، 2024
خريطة 09-03-2024
لبنان

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 09-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 06:30 استهداف موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وإصابته إصابة مباشرة.‌‏
2- الساعة 15:05 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة‌‏.
3- الساعة 16:00 استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 16:00 تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏
5- الساعة 16:05 استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:00 تصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.
2- الساعة 16:15 تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع ‏الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏
3- الساعة 20:30 استهداف دورية مؤللة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏
4- الساعة 21:15 استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة وإيقاع ‏أفرادها بين قتيلٍ وجريح‌.

المصدر: موقع المنار

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