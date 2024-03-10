دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 09-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 06:30 استهداف موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وإصابته إصابة مباشرة.‌‏

2- الساعة 15:05 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة‌‏.

3- الساعة 16:00 استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:00 تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- الساعة 16:05 استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 16:00 تصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.

2- الساعة 16:15 تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع ‏الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 20:30 استهداف دورية مؤللة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‌‏

4- الساعة 21:15 استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة وإيقاع ‏أفرادها بين قتيلٍ وجريح‌.

المصدر: موقع المنار