دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 09-03-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 06:30 استهداف موقع البغدادي بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:05 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:00 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 16:00 تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16:05 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 16:00 تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.
2- الساعة 16:15 تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 20:30 استهداف دورية مؤللة للعدو الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 21:15 استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط جبل أدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.
المصدر: موقع المنار