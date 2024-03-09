خليل موسى

بين الواقع والمأمول يتوزع العبء المترتب على فصائل المقاومة الفلسطينية، فالوضع الحالي العالق بين العدوان على غزة والانقسام الذي بدأ منذ سنوات، يثقل كاهل الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة.

حول ما يتعلق بمؤتمر الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، الذي عقد مطلع الشهر الخالي اي بالتزامن مع انقضاء الشهر الخامس من عمر العدوان على غزة، استضاف موقع قناة المنار مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد عودته من المشاركة في المؤتمر، متحدثا عن كواليس المؤتمر، بالإضافة الى لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع قادة وممثلي الفصائل.

تفاصيل الحوار ببن الفصائل الـ14، اكدت ضرورة الخروج بنتائج ترقى إلى مستوى المسؤولية تجاه صمود الشعب الفلسطيني في محاولات العدو تحقيق التهجير القسري اضافة لما يقوم به من حرب ابادة جماعية.

ضرورات ملحة تفرضها المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، واهم التحديات التي تواجه قيادات الفصال تتعلق بموضوع اتفاقيات السلطة مع الكيان وعلى رأسها أوسلو وما يليها من تنسيق بين الطرفين.

طوفان الأقصى معركة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وما جاء على ضوئها، اتفاق قوى المقاومة الفلسطينية على انشاء جبهة عالمية تقف في وجه قوى الطغيان والاستكبار العالمي.

المصدر: موقع المنار