مراسل المنار: طيران العدو ينفذ غارة ثانية على الطريق بين عيتا الشعب وحرج “الحدب” في أطرافها الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 15:00

مراسل المنار: طيران العدو ينفذ غارة ثانية على الطريق بين عيتا الشعب وحرج “الحدب” في أطرافها الغربية

منذ 18 mins 9 March، 2024
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