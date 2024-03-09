اعتدت الشرطة في مدينة نيويورك الأميركية على متظاهرين، واعتقلت عدداً منهم خلال مسيرة جابت شوارع المدينة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

NOW: Protester lays unconscious as NYPD makes arrests. pic.twitter.com/bXvcYCfDhl — Peter H (@peterhvideo) March 8, 2024

وأشارت مصادر إلى أن الشرطة اعتقلت نحو 20 متظاهراً، كما أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها مدونون انتشاراً كثيفاً للشرطة في الشوارع الرئيسية والميادين التي جابتها المسيرة. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع اجتياح مدينة رفح وطالبوا بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: مواقع إخبارية