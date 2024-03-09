الشرطة الأميركية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة بنيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2024 - 12:58

الشرطة الأميركية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة بنيويورك

منذ 1 ساعة 9 March، 2024
الشرطة الأميركية
الشرطة الأميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتدت الشرطة في مدينة نيويورك الأميركية على متظاهرين، واعتقلت عدداً منهم خلال مسيرة جابت شوارع المدينة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت مصادر إلى أن الشرطة اعتقلت نحو 20 متظاهراً، كما أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها مدونون انتشاراً كثيفاً للشرطة في الشوارع الرئيسية والميادين التي جابتها المسيرة. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع اجتياح مدينة رفح وطالبوا بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: مواقع إخبارية

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة