تعرضت مساحات كبيرة من أستراليا السبت لموجة شديدة الحرارة أدت إلى زيادة احتمال حدوث حرائق غابات في جنوب شرق البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية السبت تحذيرات بشأن موجة حارة في ولايات جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية، وأوضحت أن درجات الحرارة قد تتجاوز في بعض المناطق 40 درجة مئوية.

وأظهرت بيانات الأرصاد أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى في ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا إلى 39 درجة مئوية السبت، أي أعلى بأكثر من 15 درجة من متوسط شهر مارس آذار. وقالت هيئة الأرصاد إن درجة الحرارة بلغت 31.5 درجة مئوية عند الساعة 11.10 بالتوقيت المحلي السبت.

وقالت على منصة التواصل الاجتماعي إكس “من المتوقع زيادة خطر اندلاع حرائق في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، بما في ذلك ملبورن وغيلونغ”.

وفي نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، اندلع 19 حريقا من حرائق الغابات اليوم السبت، وفقا لموقع وكالة خدمة الإطفاء الريفية بالولاية.

وقالت سارة سكالي الخبيرة في هيئة الأرصاد الجوية، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن الطقس الحار سيستمر على الأرجح حتى يوم الثلاثاء “حيث من المتوقع أن تكون هناك كتلة هوائية أكثر برودة وتغير في الجنوب”.

وشهد الصيف في أستراليا نمطا مناخيا لظاهرة النينو، بدأ ينحسر الآن، تتسبب خلاله درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في المحيط الهادي في موجات حارة وأعاصير وجفاف وحرائق غابات.

المصدر: رويترز