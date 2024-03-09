إذاعة جيش العدو: تبادل لإطلاق النار عند حاجز سالم دون إصابة الجنود وانسحاب مسلح فلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2024 - 10:52
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أبو عبيدة: ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس إلى النفير إلى المسجد الأقصى والرباط فيه
إذاعة جيش العدو: تبادل لإطلاق النار عند حاجز سالم دون إصابة الجنود وانسحاب مسلح فلسطيني
منذ 42 mins
9 March، 2024
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الضفة الغربية
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