قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، إن “عملية الإنزال الجوي العشوائية التي حصلت في أجواء القطاع، أوقعت 5 شهداء”، مستدركا أنها “عملية غير مجدية”.

وطالب الإعلام الحكومي، “بفتح المعابر البرية وإدخال آلاف أطنان المساعدات فورا منعا لتعمق المجاعة”. وأوضح أن “عمليات إنزال المساعدات تأخذ صفة الاستعراضية والدعائية أكثر من صفة الإنسانية والآدمية والخدمية”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و878 شهيد، وإصابة 72 ألفا و402 شخص، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام