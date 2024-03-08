أعلنت الرئاسة التركية ووزارة الخارجية، يوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور إسطنبول اليوم الجمعة، حيث سيستقبله نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية عبر منصة “إكس” إن “الوضع بين أوكرانيا وروسيا والاتصالات الأخيرة المتعلقة بإحياء ممر آمن في البحر الأسود” ستكون في صلب المحادثات بين الرئيسين.

وأضافت الرئاسة التركية أنه ستُناقَش خلال زيارة زيلينسكي قضايا الحرب الأوكرانية الروسية واتفاق شحن الحبوب والبحث عن سلام دائم في المنطقة بالتفصيل.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية في بيان منفصل أن اللقاء سيعقد في قصر دولمة بهجة في إسطنبول، حيث كان أردوغان قد استقبل زيلينسكي في تموز/يوليو 2023.

ويعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا مشتركا في الساعة 19:,00 (16:00 توقيت غرينتش) بحسب المصدر نفسه.

وقام زيلينسكي،بداية تموز/يوليو، بزيارته الأولى إلى تركيا منذ بدء الحرب الروسية على بلاده في شباط/فبراير 2022.

وأجرى يومها محادثات مسهبة مع نظيره التركي الذي تربطه علاقات وثيقة بكييف وموسكو على حد سواء.

المصدر: وكالة يونيوز