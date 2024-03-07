مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة ” الصوان ” في أطراف كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 17:12
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة ” الصوان ” في أطراف كفرشوبا
منذ 16 mins
7 March، 2024
عاجل
كفرشوبا
منطقة الصوان
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