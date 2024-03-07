الشهيد المسعف علي حسن سويدان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 13:30

الشهيد المسعف علي حسن سويدان

منذ 19 mins 7 March، 2024
ali-swaydan
شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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