قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات خلال اقتحام مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 02:18

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات خلال اقتحام مدينة طوباس

منذ 29 mins 7 March، 2024
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