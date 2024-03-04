إعلام العدو: سماع دوي انفجار عنيف في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 14:46

إعلام العدو: سماع دوي انفجار عنيف في الجليل الأعلى

منذ 8 mins 4 March، 2024
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