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March 3 2024 - 00:18

تقرير مصور | مسيرة حاشدة في بيروت تضامناً مع غزة

منذ 2 ساعة 2 March، 2024
مسيرة حاشدة في بيروت تضامنا مع غزة
تقارير مصورة - لبنان

انطلقت في بيروت مسيرة حاشدة تضامناً مع فلسطين ورفضاً للعدوان على قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار

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