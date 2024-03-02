مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيونية تستهدف منزلا في بلدة طيرحرفا جنوب لبنان دون تسجيل اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2024 - 11:46

مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيونية تستهدف منزلا في بلدة طيرحرفا جنوب لبنان دون تسجيل اصابات

منذ 49 mins 2 March، 2024
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