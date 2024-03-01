سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 22:24

سرايا القدس: قصفنا عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة

منذ 53 mins 1 March، 2024
أخبار موقع المنار

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