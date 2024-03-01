وصل عضو المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان علي ياسين الى ساو باولو في البرازيل للمشاركة في اعمال المجلس الرئاسي التي تنطلق اليوم الجمعة، حيث ستتم مناقشة التقرير السنوي لاعمال الاتحاد خلال السنة الماضية، وانشطته في مختلف انحاء العالم، والى حانب اقرار خطة عمله للعام المقبل.

ويبحث المجلس طلبات الانتساب الجديدة المقدمة اليه ومنها طلب انتساب الاتحاد العام لنقابات العمال في اليمن، ومن جملة الانشطة التي سيشهدها اجتماع المجلس الرئاسي جلسة مخصصة لمناقشة الوضع في فلسطين المحتلة والعدوان على غزة واقرار الانشطة الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته، والتأكيد على الموقف الثابت لاتحاد النقابات العالمي بوجوب وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وادخال المساعدات الاغاثية والانسانية وانهاء الاحتلال ومساعدة الشعب الفلسطيني بممارسة حق تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين.

وكان ياسين فور وصوله الى ساو باولو التقى امين عام الاتحاد العالمي للمتقاعدين الإسباني كيم بواكس وناقش معه سبل تقعيل عمل اتحاد النقابات العالمي في مواجهة السياسات الاقتصادية الامبريالية والليبرالية المتوحشة، وتوحيد الموقف النقابي العالمي الرافض للهيمنة الامريكية وعدوانها الاقتصادي والثقافي على مقدرات وحضارات الشعوب. وتم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة وكامل الارض الفلسطينية، وهو يواجه حرب مجاعة وابادة جماعية تشنها عليه امريكا واسرائيل وضرورة تكثيف الجهود لفرض وقف العدوان الاسرائيلي وادخال المساعدات الانسانية.

وتلقى رئيس اتحاد الوفاء دعوة من بواكس للمشاركة في المؤتمر العام الثالث للاتحاد العالمي للمتقاعدين الذي سيعقد في نيسان المقبل في العاصمة اليونانية اثينا.

المصدر: موقع المنار