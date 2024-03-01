أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن “استنكاره وإدانته للعمل الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها لأرواح المدنيين الفلسطينيين الأبرياء أثناء تواجدهم في شمال قطاع غزة، لاستلام المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لهم، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة العديدين”.

وأكد البديوي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن “هذا العمل جريمة من سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ودعا “المجتمع الدولي “للتحرك ضد هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد الأشقاء الفلسطينيين، والوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح العاجل بدخول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة”.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، استشهاد 104 وإصابة 760 آخرين في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستهدفًا المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات قرب مفترق النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

المصدر: وكالات