طائرات الاحتلال تشن غارات على مخيم جباليا في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 21:30

طائرات الاحتلال تشن غارات على مخيم جباليا في قطاع غزة

منذ 42 mins 29 February، 2024
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