ينتهي شهر فبراير/شباط اليوم بـ29 يوماً، ما يعني أنه أطول بيوم واحد من المعتاد، لتكون سنة 2024 سنة كبيسة، أي تحتوي على 366 يوماً بدلا من 365 يوماً كما جرت العادة.

ويعتبر شهر فبراير/شباط أقصر شهر في السنة، ويطلق على اليوم الـ29 من فبراير/شباط اليوم الكبيس ، والذي ارتبط بتقاليد ثقافية ومعتقدات خرافية. بشكل عام، تحدث السنوات الكبيسة كل أربع سنوات. آخر واحدة كانت عام 2020 و ستكون التالية في عام 2028.

لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، والتي سنشرحها لاحقاً، إلى جانب التقاليد المختلفة حول العالم.

لماذا لدينا سنوات كبيسة ؟

يبلغ طول السنة الشمسية عادة 365 يوما، لأن هذا هو الوقت الذي تستغرقه الأرض لإكمال مدار واحد حول الشمس. لكن 365 هو في الواقع رقم معدل، في الواقع، تستغرق الأرض 365.242190 يوما بالضبط لإكمال المدار، وهذا ما يسمى سنة فلكية.

والسنة الفلكية أطول قليلا من السنة الشمسية، لذلك يجب خصم الساعات والدقائق والثواني الإضافية، ثم إضافة يوم إضافي بين الحين والآخر، حيث يتم تعديل سنوات التقويم لدينا لتبقى متناغمة مع الفصول.

ما سبب وجود “يوم كبيس” في فبراير/شباط ؟

يمكن إرجاع اختيار شهر فبراير/شباط باعتباره الشهر الذي يضاف إليه يوم كبيس إلى إصلاحات تقويم يوليوس قيصر في روما القديمة. ابتدع قيصر التقويم اليولياني، والذي تضمن سنة كبيسة لمواءمة السنة التقويمية مع السنة الشمسية.

وحتى بعد تطور التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري في عام 1582، استمر تقليد إضافة يوم كبيس إلى فبراير/شباط.

ماذا لو لم يكن لدينا سنوات كبيسة ؟

لو لم تكن لدينا سنة كبيسة ولم نأخذ في الاعتبار الوقت الإضافي بين التقويمات، فستبدأ الفصول في الانجراف.

على مدى حوالي 700 عام، على سبيل المثال، سيبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي في ديسمبر/كانون أول بدلا من يونيو/حزيران.

ما معدل تكرار السنة الكبيسة ؟

يعتقد معظم الناس أن السنوات الكبيسة تحدث مرة كل أربع سنوات، ولكن هذا ليس هو الحال دائما.

وذلك لأن الفرق بين السنة الفلكية (العدد الدقيق للأيام والساعات والدقائق والثواني) والسنوات التقويمية على مدى أربع سنوات ليس بالضبط 24 ساعة. هو في الواقع 23.262222 ساعة.

لذلك ، يجب حساب هذا الاختلاف أيضا.

القاعدة هي أن السنة تعتبر سنة كبيسة إذا كان من الممكن تقسيمها على أربعة لإنتاج عدد صحيح. هناك استثناء واحد وهو السنوات التي يمكن تقسيمها على 100، فهي لا تعتبر سنوات كبيسة، ومع ذلك ، إذا أنتجت سنة عددا صحيحا عند تقسيمها على 400 ، فإنها لا تزال تعتبر سنة كبيسة.

يبدو الأمر معقدا، دعونا نوضح مع الأمثلة التالية:

-كان عام 2000 سنة كبيسة ، لأنه يمكن تقسيم الرقم على كل من 4 و 400.

-لكن السنوات 1700 و 1800 و 1900 يمكن تقسيمها على 4 ولكن ليس على 400 ، لذلك لم تكن سنوات كبيسة.

-في المرة التالية سيتم تخطي سنة كبيسة عام 2100.

المصدر: بي بي سي