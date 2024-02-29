حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزا سهلا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، لكنه انطوى على رسالة توبيخ من الأمريكيين العرب، احتجاجا على موقفه من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وجاءت نتيجة الانتخابات التمهيدية للحزبين خالية من التشويق، إذ لا وجود لمنافسة فعلية تقريبا لبايدن في الترشيح الديمقراطي، بينما أعلن الجمهوريون عن فوز دونالد ترامب بشكل مبكر في انتخاباتهم، التي تنقسم إلى مرحلتين، ولا تختتم إلا مع نهاية الأسبوع.

وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، أفادت المقاطعات في نتائج أولية أن 16% من الديمقراطيين في الولاية صوتوا بـ”غير ملتزم” بدلا من إعطاء صوتهم لبايدن، في إطار حملة لإقناع الرئيس بالتراجع عن دعمه للكيان الاسرائيلي.

والجدير ذكره أنه في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين لم تتجاوز نسبة غير ملتزم” 2%، بينما بلغت 11% في المرة الأخيرة التي سعى فيها رئيس ديمقراطي في الحكم إلى إعادة انتخابه، حين فاز باراك أوباما عام 2012.

لا يواجه بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، أي معارضة جدية لترشحه لولاية ثانية في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد عدد الشهداء المدنيين في العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تراجع تأييده بين المسلمين والعرب الأمريكيين، وهم كتلة حسمت فوزه في ميشيغان بفارق ضئيل عام 2020 على ترامب.

تضم هذه الولاية في الغرب الأوسط الأمريكي أكبر نسبة من السكان الذين يعرفون عن أنفسهم بأنهم من أصل شرق أوسطي أو شمال إفريقي في البلاد، ويتركز معظمهم حول ديترويت.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ميشيغان رشيدة طليب، الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونغرس: “شعرت بالفخر اليوم بسحب بطاقة اقتراع للحزب الديمقراطي والتصويت بـ-غير ملتزمة-“.

وأضافت في تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “74 في المئة من الديمقراطيين في ميشيغان يدعمون وقف إطلاق النار، إلا أن الرئيس بايدن لا ينصت إلينا، بهذه الطريقة يمكننا استخدام الديمقراطية للقول -استمع إلى ميشيغان-“.

لن يمنع ذلك نيل بايدن بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي بسهولة، إذ إن نتائج منافسه الرئيسي المحتمل، عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، متدنية في استطلاعات الرأي.

لكن من شأن عدد كبير من الأصوات القائمة على الاحتجاج أن يثير القلق قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر العامة، ولن يكون بإمكان بايدن خسارة حتى جزء من أصوات ائتلافه في الولاية.

المصدر: وكالات