المحكمة العليا الأميركية توافق على النظر في طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة الرئاسية في قضية التدخل بانتخابات 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 01:40

المحكمة العليا الأميركية توافق على النظر في طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة الرئاسية في قضية التدخل بانتخابات 2020

منذ 1 ساعة 29 February، 2024
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