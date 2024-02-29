دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 28-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 17:00 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:05 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 17:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: موقع المنار