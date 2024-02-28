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February 28 2024 - 19:04

لبنان | المقاومة تواصل عملياتها..

منذ 10 mins 28 February، 2024
صواريخ المقاومة الاسلامية - طوفان الأقصى
لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع وتجمعات العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة.

واستهدف ‌‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا 

 

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:00‏ من عصر يوم الاربعاء 28-02-2024 انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاربعاء 28-02-2024 م
‏18 شعبان 1445 هـ

موقع بركة ريشا (1)

واستهدف المجاهدون موقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة 
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00‌‎ ‎ من عصر يوم الاربعاء 28-02-2024 موقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 28-02-2024 م
‏18 شعبان 1445 هـ

واستهدفت المقاومة موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05‏ من عصر يوم الاربعاء 28-02-2024 ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاربعاء 28-02-2024 م
‏18 شعبان 1445 هـ

موقع السماقة (3)

  

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