اعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي خلال الاشتباكات في طوباس بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 14:24

اعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي خلال الاشتباكات في طوباس بالضفة الغربية المحتلة

منذ 1 ساعة 27 February، 2024
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