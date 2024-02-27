مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة يارون و قذيفة قرب المدخل الغربي لبلدة الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 09:50
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المقاومة الاسلامية تستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات
مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة يارون و قذيفة قرب المدخل الغربي لبلدة الوزاني
منذ 40 mins
27 February، 2024
عاجل
بلدة الوزاني
يارون
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