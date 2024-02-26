أجرى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان سلسلة من اللقاءات في جينف، على هامش المشاركة في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واجتماع نزع السلاح.

وبحث أمير عبد اللهيان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الأوضاع والتطورات في غزة.

كما التقى حسين امير عبداللهيان، كلا من نظيريه الأردني ايمن الصفدي والکویتي عبدالله علي اليحيا في جنيف، حسث جرى بحث حول آخر تطورات الأوضاع بغزة وجرائم الكيان الصهيوني في الشعب الفلسطيني.

وخلال لقائه نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون، أعلن وزير الخارجية الإيراني عن استعداد ايران لاستضافة اجتماع لجنة اقتصادية مشتركة مع فيتنام، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واعتبر أمير عبد اللهيان أن 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ذخر ثمين للبلدين، معربا عن ارتياحه للتعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية مؤكدا على رغبة ايران في مواصلة هذا التعاون متبادل المنفعة.

وفي هذا اللقاء ايضا ، تناول امير عبد اللهيان آخر المستجدات في غزة مبيّنا مواقف ايران تجاه فلسطين من خلال الإشارة إلى الأوضاع المثيرة للقلق فيها و اعتبر السياسات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر والهجوم على اليمن سببا في تأجيج الأزمة في المنطقة.

كما اكد وزير الخارجية الايراني على ان طهران بجهودها الدبلوماسية والدولية تحاول إنهاء الإبادة الجماعية والحرب في غزة، وأشار في هذا الصدد الى اقتراح ايران عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية.

ودعا أمير عبد اللهيان نظيره الفيتنامي لزيارة إيران وهو ما رحب به نظيره الفيتنامي. وبدوره أعرب وزير خارجية فيتنام عن ارتياحه لهذا اللقاء و للمشاورات رفيعة المستوى بين البلدين، كما رحب بالدعوة التي وجهها له وزير خارجية ايران متمنيا ان تتم في الوقت المناسب.

و أوضح مواقف بلاده بشأن فلسطين معربا عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية هناك ومؤكدا على ضرورة إنهاء الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وايجاد الحل السياسي لهذه القضية معلنا استعداد بلاده لمواصلة المشاورات والتعاون مع إيران.

وقال وزير الخارجية الايرانية خلال لقائه نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، إن تهديد نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح، قد عرّض هذه المنطقة الى كارثة كبيرة، لذا فإن التحرك الفوري للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإسلامية، ضروري للغاية.

وتطرق وزير الخارجية الايرانية في هذا اللقاء إلى “اقتراح إيران لعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية حول غزة”؛ متطلعا الى عقد هذا الاجتماع قريبا. وشدد “امير عبداللهيان” على أهمية استخدام الدول الإسلامية لقدراتها بما في ذلك قطع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني من أجل الضغط عليه لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

بدورها، اثنت وزيرة الخارجية الإندونيسية على مبادرة ايران حول عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي. واعتبرت السيدة مارسودي، القضية الفلسطينية هي الأساس في انطلاق منظمة التعاون الإسلامي، وأكدت ضرورة تمسك المنظمة بهذا الهدف.

كما التقى وزير الخارجية الايراني رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالمي ميريانا سبولياريتش وتباحثا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الإيرانية مع نظيرته الفنلدية إلينا فالتونين.

ووصل أمير عبداللهيان والوفد المرافق له الاحد على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان والقسم رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.

المصدر: وكالة ارنا