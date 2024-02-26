مراسل المنار: احدى الغارات الصهيونية استهدفت بناءً فارغاً مؤلفاً من ثلاث طبقات في محيط بلدة حوش تل صفية في بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 12:30

مراسل المنار: احدى الغارات الصهيونية استهدفت بناءً فارغاً مؤلفاً من ثلاث طبقات في محيط بلدة حوش تل صفية في بعلبك

منذ 31 mins 26 February، 2024
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