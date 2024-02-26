إعلام العدو: تفعيل نظام الدفاع الجوي “مقلاع داوود” لمحاولة اعتراض صاروخ دفاع جوي أُطلق من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 09:26

إعلام العدو: تفعيل نظام الدفاع الجوي “مقلاع داوود” لمحاولة اعتراض صاروخ دفاع جوي أُطلق من لبنان

منذ 15 mins 26 February، 2024
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