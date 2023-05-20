الكيان المؤقت | تكلفة صاروخ واحد من “مقلاع داود” تقدر بـ 17 ضعف سعر طائرة بدون طيار

خرج إعلام العدو عن صمته بعد جولة “ثأر الأحرار” التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، حيث كشف اليوم السبت عن تفاصيل جديدة حول منظومة “العصا السحرية” أو ما يطلق عليها “مقلاع داود“، التي استخدمت لاعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وحسب ما نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أشارت إلى أن المنظومة سجّلت أول اعتراضين تشغيليين خلال إطلاق الصواريخ على تل أبيب في الأيام الماضية، وأعدت خصيصا للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وأفادت بأن تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد قيمته مليون دولار، ما يعني 17 ضعفاً لسعر كل طائرة بدون طيار، ومثل طائرة شاهد 139 الإيرانية.

واستدركت قائلة “لكن سربًا واحداً من هذه الطائرات يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة للمواقع الاستراتيجية في إسرائيل، كما شاهدنا في السعودية وأوكرانيا”.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شنّ خلال الأيام القليلة الماضية عدوانًا على قطاع غزة نجم عنه استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة آخرين، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة والأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب والقدس.

المصدر: اعلام العدو