قصف مدفعي عنيف يطال المنطقة الوسطى من قطاع غزة يتركز على شمال مخيم النصيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 06:16

قصف مدفعي عنيف يطال المنطقة الوسطى من قطاع غزة يتركز على شمال مخيم النصيرات

منذ 20 mins 26 February، 2024
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