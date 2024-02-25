قوة لبنان اليوم في مقاومته، موقف أكد عليه مجددا وزير العمل مصطفى بيروم خلال حضوره ورشة عمل لاتحاد المترجمين الدوليين،تحت عنوان “امن المترجم” والتي اقيمت بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ونقابة تكنولوجيا التربية.

رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أكد من جهته أن” العدو لن يستطيع أن يأخذ بالسياسة أو المراوغة أو بالضغط والتهويل ما لم يستطع اخذه بالقوة، وأن من يثبت المعادلات هي المقاومة ، جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمته السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال مع عشائر العيدين في بلدة عدوس في قضاء بعلبك”.

أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله فأكد أن”صمود الشعب اللبناني في جنوب لبنان رغم العدوان يزيد من تصميم المقاومة على تحضير تجهيزها لمواجهة العدوان”.

جاء ذلك خلال حفل تأبين الشهيد المسعف حسين محمد هاني خليل.

بدوره شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين على أنَّ” المقاومة مستمرة في نصرة غزة وفلسطين ومقاومتها حتى تحقيق النصر الكامل”.

موقف عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الل لفقيد الجهاد والمقاومة فؤاد محمد مغنية في بلدة طيردبا الجنوبية .

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أكد أن المقاومة في لبنان على اتم الجهوزية لمواجهة أي محاولة يقوم بها العدو في توسعة عدوانه على القرى والبلدات اللبنانية .

كلام النائب برو جاء خلال افتتاحه المعرض الكشفي الذي أقامته كشافة الامام المهدي (عج) في بلدة بحبوش في قضاء الكورة .

المصدر: قناة المنار